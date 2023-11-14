Расследование инцидента с севшим на поле самолетом "Уральских авиалиний" продолжается

Как заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, оно связано "с вопросами безопасности полетов"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расследование авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившим в сентябре экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, продолжается, заявил на пленарной сессии форума "Транспорт России" руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Отдельная история по случившемуся с воздушным судном "Уральских авиалиний". Ну, в настоящее время расследование продолжается, и оно связано сугубо с вопросами безопасности полетов. <…> Мы плотно работаем с авиакомпанией "Уральские авиалинии", вчера мы проводили с ними соответствующее совещание, завтра будет заседание. И будет проложена работа по расследованию серьезного авиационного инцидента", - сказал Ядров.

Как ранее сообщала газета "Известия", изначально отчет по результатам расследования вынужденной посадки A320 был утвержден 31 октября врио начальника ЗС МТУ Росавиации Иваном Беловым. По данным газеты, из отчета следовало, что вынужденная посадка произошла в результате сочетания нескольких факторов (ошибки пилотов при определении фактического положения шасси, ошибки при расчете количества топлива, и также пилоты приняли "необоснованное решение" об уходе на запасной аэродром в Новосибирск). Позже газета сообщила, что "Росавиация отменила свой отчет" в связи с "вновь открывшимися обстоятельствами".