В Красноярске приостановили деятельность кафе из-за отравления двух студентов

При проверке филиала Chicken Dener выявили многочисленные нарушения санитарных норм

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Деятельность кафе быстрого питания Chicken Dener в Красноярске приостановлена из-за отравления шаурмой двух студентов. Об этом сообщило Управление регионального Роспотребнадзора.

"В Красноярске приостановлена деятельность кафе быстрого питания Chicken Dener. В Управление Роспотребнадзора поступили экстренные извещения о двух случаях подозрения на острую кишечную инфекцию среди посетителей кафе. <…> Здесь обедали шаурмой двое студентов, после чего им потребовалась медицинская помощь. По данному факту Управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, специалисты отобрали пробы пищевых продуктов и готовых блюд, взяли на анализ смывы с оборудования и посуды. "В ходе обследования кафе выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность Chicken Dener временно приостановлена до устранения всех выявленных нарушений", - пояснили в ведомстве.

Сеть кафе быстро питания Chicken Dener - одна из самых крупных в Красноярске. Всего у компании около 38 филиалов.