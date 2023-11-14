СК завершил дело в отношении участника мошеннической схемы с фиктивными ДТП в Ингушетии

Тимирлан Аушев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участника преступной группировки, занимавшейся в Ингушетии мошенничеством в сфере автострахования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Тимирлана Аушева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (4 эпизода мошенничества в сфере страхования) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (4 эпизода пособничества в совершении служебного подлога)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период до 15 августа 2019 года Ахмет Аушев создал и возглавил организованную преступную группу, которая занималась хищением имущества страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев у автовладельцев. В преступную группу вступили сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Магасу Ваха Мациев и Руслан Тутаев, старший инспектор ГИБДД Руслан Барахоев, а также Илез Хамхоев, Тимирлан Аушев и другие неустановленные лица. "Ахмет Аушев с использованием своих родственных и дружеских связей подбирал документы физических лиц для использования их в качестве участников ДТП. После оформления участвующими в организованной преступной группе сотрудниками ДПС фиктивных документов о ДТП он обращался в страховые компании за получением выплат и впоследствии с использованием своих знакомств оказывал содействие в получении в банке перечисленных страховыми компаниями денежных средств и распределял их между участниками ОПГ", - отмечается в сообщении.

С ноября 2019 года по май 2020 года на территории Ингушетии таким способом участники ОПГ совершили не менее четырех фактов мошенничества, причинив страховым компаниям ущерб на сумму почти 1,5 млн рублей. "Свою вину Тимирлан Аушев признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В целях обеспечения исполнения приговора в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в СК.