14 ноября, 07:55
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 30 прилетов со стороны Украины

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 14 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область около 30 раз за сутки, в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сброшено 4 взрывных устройства, 2 дронами-камикадзе атакованы населенные пункты региона. Погибших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе в селе Солнцевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. По селам Наумовка и Журавлевка выпущено три и два артиллерийских снаряда соответственно. В хуторе Варишкин с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Борисовском районе из миномета пять раз обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка, в Волоконовском районе по окраине хутора Старого выпущено три минометных снаряда, а в селе Тишанка во дворе частного дома обнаружен БПЛА с противотанковой миной, которую саперы уничтожили на месте. Пострадавших нет, но из-за взрыва в доме выбиты окна и повреждена хозпостройка.

"В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов. <...> В Краснояружском районе на окраине села Староселье с БПЛА сброшено самодельное взрывное устройство", - написал губернатор Белгородской области.

Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе по хутору Балки выпущено три минометных снаряда, по селам Муром и Новая Таволжанка - по два минометных снаряда, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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