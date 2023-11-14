14 ноября, 07:52

В Вологодской области при ликвидации нарколаборатории изъяли более 50 кг наркотиков

По версии следствия, партия оценивается примерно в 200 млн рублей

ТАСС, 14 ноября. Сотрудники УФСБ России по Вологодской области ликвидировали нарколабораторию, которую организовал 37-летний местный житель в одном из населенных пунктов области. Изъяли свыше 50 кг синтетических наркотиков и более двух тонн реагентов, обвиняемый арестован, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Обнаружено и изъято более 50 кг синтетических наркотиков, а также специализированное оборудование, емкости, приспособления для фасовки, хранения и транспортировки запрещенных веществ, средства защиты органов дыхания, прекурсоры и химические реагенты общим весом более двух тонн", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, задержан житель региона 1986 года рождения, подозреваемый в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Для изготовления запрещенных веществ мужчина приобрел нежилое здание в одном из немноголюдных населенных пунктов Вологодской области и оборудовал нарколабораторию. "Ее работа прекращена на завершающей стадии производства запрещенных веществ, поступление наркотиков в неконтролируемый оборот не допущено", - отметили в ведомстве.

Изъятая партия оценивается примерно в 200 млн рублей. Запрещенные вещества предназначались для продажи жителям Вологодской области и других регионов через интернет-магазин и закладки.

Следственное подразделение УФСБ России по Вологодской области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России (незаконное производство наркотического средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере). Обвиняемому грозит от 15 до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы. Решением Вологодского городского суда задержанный арестован. Оперативники устанавливают все обстоятельства и других лиц, причастных к организации нарколаборатории. 

Теги:
РоссияВологодская область
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