Администратора Telegram-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявили в розыск

В базе данных МВД не указана статья, по которой ведется розыск

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова - администратора Telegram-канала "Утро Дагестан", через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.

"Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе данных МВД РФ без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Абакаров является предполагаемым администратором Telegram-канала "Утро Дагестан", через который координировался погром в аэропорту Махачкалы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских. Полицейские за нарушения общественного порядка задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что Telegram-канал "Утро Дагестана", через который осуществлялись призывы к беспорядкам, администрируется и регулируется с территории Украины.