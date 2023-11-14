Перед судом предстанут укравшие более 103 млн рублей из подмосковного фонда ОМС

Обвиняемые неправомерно начисляли деньги на счета доверенных лиц и впоследствии присваивали их себе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, которые похитили из бюджета учреждения более 103 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника управления №4 государственного казенного учреждения МО "ЦБМО" (Централизованная бухгалтерия Московской области) и двух главных специалистов отделения расчетов заработной платы и выплат социального характера медицинских учреждений этого же управления. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме этого, один из главных специалистов обвиняется еще в одном эпизоде мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года обвиняемые неправомерно начисляли деньги на счета доверенных лиц и впоследствии присваивали их себе. Общий ущерб организации составил более 103 млн рублей.

Помимо этого, в июле 2020 года одна из обвиняемых обманула начальника управления и сообщила о возможном прекращении дальнейших проверочных мероприятий в отношении ГКУ МО "ЦБ МО" со стороны правоохранительных органов, для чего ему необходимо передать ей 10 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленницы распорядилась по своему усмотрению.

Имущество обвиняемых арестовано на сумму причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.