В Забайкалье бизнесмена из Бурятии приговорили к пяти годам колонии за дачу взятки

Владимира Батуева взяли под стражу в зале суда

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил бывшего владельца бурятской компании "Бурятпроектреставрация" Владимира Батуева к пяти годам колонии и штрафу в 55 млн рублей за дачу взятки руководству Службы единого заказчика (СЕЗ) Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Батуева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки за способствование заключению и исполнению государственного контракта), <…> и назначил ему окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 55 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Согласно приговору, Батуев давал взятки для того, чтобы заключить несколько государственных контрактов на строительство многоквартирного дома для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, школы-детского сада в поселке Могзон, краевой детской клинической больницы, а также на капитальный ремонт Забайкальского государственного театра кукол "Тридевятое царство". Мужчину взяли под стражу в зале суда.

В октябре за получение взяток для помощи в заключении этих контрактов осудили бывшего заместителя директора СЕЗ Забайкалья Виктора Гуслякова. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 60 млн рублей и конфискацией денежных средств в размере около 21 млн рублей. Уголовное дело в отношении еще двоих сотрудников СЕЗ Виталия Чумакова и Владимира Имекова сейчас находится в суде. Им грозит до 15 лет колонии и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Аресты в Службе единого заказчика прошли в сентябре 2022 года. В июне этого года в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальнему Востоку сообщили, что другую бурятскую компанию "Консалтингплюс" оштрафовали на 42 млн рублей за дачу взятки руководству СЕЗ в размере 6 млн рублей. Предприятие хотело получить помощь при проведении торгов и дальнейшем строительстве ранее перечисленных объектов.