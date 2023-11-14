14 ноября, 09:57

Самолет индийской авиакомпании не смог сесть в аэропорту Гоа из-за бродячей собаки

Диспетчер предложил пилоту "подождать некоторое время", однако он решил вернуться в аэропорт отправления

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Самолет индийской авиакомпании Vistara, следовавший рейсом Бангалор - Гоа, не смог приземлиться в международном аэропорту Даболим из-за бродячей собаки на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил телеканал India Today.

Диспетчер заметил животное на ВПП и проинформировал об этом командира экипажа. Пилоту предложили "подождать некоторое время", однако он решил вернуться в аэропорт отправления.

Службы аэропорта выясняют, почему бездомная собака оказалась на ВПП. Аэропорт Даболим в Гоа является частью авиабазы Ханса индийских военно-морских сил. 

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Индия
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