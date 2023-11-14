В Приморье возбудили дело об исчезновении младенца

Предполагаемая мать сообщила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности и она избавилась от плода

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения о пропаже новорожденного ребенка в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"14 ноября поступило сообщение от жителей поселка Оленевод Надеждинского района, что их знакомая родила ребенка, однако младенца никто не видел. Для установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи СК провели осмотр домовладения, каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не выявлено, допрошена предполагаемая мать, которая пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, позволяющие проверить все версии произошедшего.