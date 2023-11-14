14 ноября, 09:50

СК сообщил об убийстве жителем Курской области собственных матери, жены и дочери

По версии следствия, мужчина их зарезал

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех женщин в Октябрьском районе Курской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства женщин 2007, 1982 и 1961 годов рождения", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, накануне утром мужчина, находясь у себя в доме в Октябрьском районе, нанес множественные ножевые ранения дочери, жене и своей матери, от чего женщины умерли. Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

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РоссияКурская область
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