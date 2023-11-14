В Саратовской области возбудили дело из-за нарушения прав 3 тыс. людей с инвалидностью

Им не предоставили технические средства реабилитации

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей нарушение прав более 3 тыс. людей с инвалидностью в Саратовской области. В установленные сроки им не предоставили технические средства реабилитации из-за занижения числа нуждающихся, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что при формировании фондом потребности в денежных средствах на 2022-2023 годы для реализации полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами занижено число нуждающихся лиц. Указанные обстоятельства повлекли сокращение объемов доведенных лимитов и, как следствие, непредоставление более 3 тыс. инвалидов в установленные сроки необходимых средств реабилитации", - сообщили в прокуратуре. Речь идет о региональном Фонде пенсионного и социального страхования РФ.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.