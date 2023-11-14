Бывшего замминистра Омской области Степанову приговорили к восьми годам колонии за взятку

По версии следствия, виновная незаконно получила в виде денег и услуг более 7 млн рублей

ОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, бывшего руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Марину Степанову, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. Степанову признали виновной в получении взятки и коммерческом подкупе на сумму более 7 млн рублей.

"Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 22 млн рублей. Кроме того, суд лишил ее права в течение четырех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также вести деятельность, связанную с выполнением таких полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере ЖКХ", - сказала Булихова.

По ее словам, суд постановил конфисковать у Степановой 7,1 млн рублей, что соответствует сумме взятки и коммерческого подкупа. Во исполнение судебного решения сохранен арест на ее имущество общей стоимостью более 14 млн рублей: автомобиль, земельный участок и жилой дом.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области добавили, что в 2020-2021 гг. Степанова, занимая должности в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и фонде капремонта, получила от руководителя подрядной организации более 7 млн рублей в виде денег и услуг: оплаты аренды квартиры, парковки, обучения супруга, приобретения ноутбука и собольей шубы. За это она оказывала общее покровительство и обеспечивала беспрепятственную оплату договора по капитальному ремонту домов. От руководителя другой организации, подготавливающей проектную документацию, она также получила 425 тыс. рублей за общее покровительство.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области. По словам официального представителя управления Ирины Руснак, суд также установил, что в результате неэффективного использования Степановой денежных средств регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области образовалась кредиторская задолженность организации в сумме более 3 млрд рублей. "Тем самым был [причинен] ущерб Омской области и созданы предпосылки для увеличения стоимости тарифа на капитальный ремонт для населения", - сказала ТАСС Руснак.

В следственном управлении СК отметили, что в отношении Степановой расследуется также дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2019 году исполняющая обязанности директора регионального фонда капремонта умышленно перенесла срок проведения работ в многоквартирном доме №53 по ул. 20 Партсъезда в Омске. В результате 12 августа 2022 года в здании произошло частичное обрушение кирпичной кладки.