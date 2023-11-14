В Омске памятник адмиралу Колчаку облили краской

По информации УМВД России, рядом со скульптурой оставлена надпись "палач"

ОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Скульптуру адмирала Александра Колчака в Омске, где в годы Гражданской войны размещалась резиденция Верховного правителя России, облили краской и оставили надпись "палач". Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту проводится проверка.

"Зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства данного инцидента", - сказали в пресс-службе.

На опубликованных в местных соцсетях фотографиях скульптура адмирала, размещенная возле ресторана "Колчак" неподалеку от резиденции Верховного правителя России, облита оранжевой краской. Рядом красной краской сделана надпись "палач".

Ранее в Центре изучения истории Гражданской войны ТАСС рассказали, что в Омской области негативная память о Колчаке по-прежнему сильна. В декабре 1918 года в Омске произошло большевистское восстание, при подавлении которого было убито 133 человека, 49 человек расстреляли. Позднее белые расправились с партизанским движением на севере региона, где зажиточные крестьяне воспротивились мобилизации и реквизиции. В 1919 году армия Колчака покинула Омск, части красногвардейцев вступили в Омск именно 14 ноября.

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года Колчака назначили командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах он был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему присвоили звание Верховного правителя России. 7 февраля 1920 года его расстреляли большевики в Иркутске.