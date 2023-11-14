14 ноября, 10:25

Из общежития на востоке Москвы эвакуировали около 170 человек из-за пожара

Никто не пострадал

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в мусоросборной камере общежития на востоке Москвы, эвакуированы около 170 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: 6-я Парковая, 2/73, в мусоросборной камере общежития произошел пожар. В целях безопасности здание покинули порядка 170 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

По этому адресу располагается общежитие №5 Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация