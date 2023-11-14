В Саратове возбудили дело о халатности из-за превышения наполняемости школ

В прокуратуре региона отметили, что дети вынуждены учиться в две смены

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Саратове из-за превышения наполняемости школ, в связи с чем дети вынуждены учиться в две смены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе проверки прокуратура города Саратова установила, что на стадии предоставления земельных участков и планирования размещения многоквартирных домов должностные лица администрации муниципального образования "Город Саратов" не учитывали потребность населения в объектах социального назначения, определенных генеральным планом муниципалитета. Как следствие, фактическая наполняемость ряда образовательных учреждений областного центра превысила проектную мощность", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, в связи с превышением наполняемости дети вынуждены учиться в две смены. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По информации следственного управления СК РФ по региону, предельно допустимая наполняемость была превышена в четырех образовательных учреждениях Саратова.

Ранее вопрос наполняемости образовательных учреждений в Саратовской области поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, перевод школ с двухсменного обучения на односменное сейчас является приоритетом.

Как ранее сообщал в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, одним из ярких примеров переполненных школ является "Солярис" в поселке Солнечный. Там обучаются 3 763 ребенка при плановой мощности 2 200 человек. По словам главы региона, набор администрация Кировского района и директор школы вели, несмотря на отсутствие свободных мест.