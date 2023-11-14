В Липецке возбудили дело после гибели мужчины из-за падения дерева

По данным следствия, смерть человека могла произойти в результате некачественного оказания услуг ответственными за своевременную вырубку деревьев

ТАСС, 14 ноября. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело после падения дерева на 71-летнего мужчину, который от полученных травм умер в больнице, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"В Липецке возбуждено уголовное дело по факту получения смертельной травмы пенсионером при падении дерева <...> по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в понедельник в Липецке на 71-летнего мужчину упало дерево, он получил множественные травмы, был госпитализирован в больницу, где умер. "Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан", - говорится в сообщении управления СК.