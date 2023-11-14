14 ноября, 11:29

В Подмосковье госпитализировали рабочего после драки на складе Wildberries

Второго участника инцидента задержали

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих подрались на территории склада в деревне Коледино. Один из них госпитализирован, второй задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Поступило сообщение о драке на территории складского комплекса, расположенного в Коледино. По предварительной информации, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован", - сказали в пресс-службе. По данным главка, второй участник потасовки доставлен в отдел полиции, им оказался ранее судимый местный житель.

В свою очередь в правоохранительных органах добавили ТАСС, что инцидент произошел на местном складе Wildberries. 

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