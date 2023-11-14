Осужденного экс-депутата Тобольской гордумы обвинили в уклонении от уплаты налогов

Размер неуплаченных налогов на добавленную стоимость и на прибыль превысил 290 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-депутат Тобольской гордумы, осужденный за наезд на сотрудника ДПС, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 290 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

"Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). <…> В результате незаконных действий размер неуплаченных в бюджет Российской Федерации налогов на добавленную стоимость и на прибыль превысил 290 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подтвердили, что обвиняемый - экс-депутат Тобольской городской думы, а также уточнили, что будучи директором ООО "Антикор-М", он в период с января 2017 года май 2020-го организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг не оказывали. В ходе расследования уголовного дела на имущество предприятия и обвиняемого наложен арест.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда сообщалось, что в сентябре 2021 года бывший депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин был осужден на 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком за причинение травм инспектору ДПС.