14 ноября, 12:08

В Днепре в мужчину бросили гранату из-за имущественного спора

В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) после того, как в него бросили гранату из-за имущественного спора, сообщило региональное управление Нацполиции Украины. Это уже второй инцидент с гранатой в стране менее чем за неделю.

"В полицию поступило сообщение, что <...> неизвестные из автомобиля Lexus бросили гранату в сторону находившегося на улице мужчины. В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении на сайте управления Нацполиции по Днепропетровской области.

Для поимки преступников в городе была введена полицейская спецоперация. Скрываясь от правоохранителей, злоумышленники выбросили из машины еще одну гранату, которая не разорвалась, и пистолет. В итоге нападавших удалось задержать, ими оказались два брата 47 и 53 лет. "Установлено, что у нападавших с потерпевшим возник имущественный конфликт на почве долговых обязательств", - отмечают в пресс-службе. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Уточняется, что инцидент произошел 13 ноября.

9 ноября в Одесской области мужчина в военной форме попытался ограбить водителя и пассажира грузовика. Когда они отказались отдать ему деньги, злоумышленник бросил в грузовик гранату.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". 13 июня 2023 года украинские СМИ со ссылкой на Нацполицию сообщили, что с февраля 2022 года на Украине возбудили более 10 тыс. дел о незаконном обращении с оружием, лидером по незаконному обороту оружия стала Днепропетровская область. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация