В Днепре в мужчину бросили гранату из-за имущественного спора

В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) после того, как в него бросили гранату из-за имущественного спора, сообщило региональное управление Нацполиции Украины. Это уже второй инцидент с гранатой в стране менее чем за неделю.

"В полицию поступило сообщение, что <...> неизвестные из автомобиля Lexus бросили гранату в сторону находившегося на улице мужчины. В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении на сайте управления Нацполиции по Днепропетровской области.

Для поимки преступников в городе была введена полицейская спецоперация. Скрываясь от правоохранителей, злоумышленники выбросили из машины еще одну гранату, которая не разорвалась, и пистолет. В итоге нападавших удалось задержать, ими оказались два брата 47 и 53 лет. "Установлено, что у нападавших с потерпевшим возник имущественный конфликт на почве долговых обязательств", - отмечают в пресс-службе. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Уточняется, что инцидент произошел 13 ноября.

9 ноября в Одесской области мужчина в военной форме попытался ограбить водителя и пассажира грузовика. Когда они отказались отдать ему деньги, злоумышленник бросил в грузовик гранату.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". 13 июня 2023 года украинские СМИ со ссылкой на Нацполицию сообщили, что с февраля 2022 года на Украине возбудили более 10 тыс. дел о незаконном обращении с оружием, лидером по незаконному обороту оружия стала Днепропетровская область.