14 ноября, 13:08

Под Волгоградом неизвестный запустил беспилотник на территорию колонии

По информации УФСИН, с помощью квадрокоптера пытались доставить 17 запрещенных предметов

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Попытка доставки запрещенных предметов на квадрокоптере в исправительную колонию пресекли в городе Камышине Волгоградской области. Беспилотник упал в лесополосе недалеко от учреждения, а неизвестный, запустивший его, скрылся, сообщил ТАСС начальник пресс-службы УФСИН по региону Михаил Черный.

"Сотрудник [исправительной колонии №24 в Камышине] с наблюдательной вышки увидел приближение беспилотного летательного аппарата, сообщил дежурной смене. Квадрокоптер стал неуправляем и полетел в лесополосу, <…> где сотрудники дежурной смены обнаружили квадрокоптер [упавший] со свертком с запрещенными предметами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что неизвестный нарушитель был на автомобиле и успел скрыться.

По данным пресс-службы УФСИН по Волгоградской области, с помощью квадрокоптера неизвестный пытался доставить на режимную территорию 17 запрещенных предметов - к летательному аппарату были прикреплены восемь сотовых телефонов, шесть сим-карт, две флеш-карты и одна пара наушников. По данному факту проводится проверка.

В декабре 2022 года в Волгоградской области приняли запрет на использование всех типов квадрокоптеров в целях усиления общественного порядка в регионе. Запрет распространяется на все типы квадрокоптеров вне зависимости от их взлетной массы. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
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