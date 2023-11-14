Суд в Москве продлил арест Битмамы по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Предпринимательница будет находиться в СИЗО до 15 декабря

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест предпринимательницы Валерии Федякиной, известной как Битмама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемой Федякиной Валерии Сергеевне на месяц, до 15 декабря", - сказали в суде.

Об аресте Федякиной по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере стало известно в конце сентября. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту. Сумма ущерба по одному эпизоду дела составляет около 7 млрд рублей. Она содержится в СИЗО №6 в Москве.

Официальным комментарием правоохранительных органов и представителей фигурантки дела ТАСС пока не располагает.