Прокуратура после ДТП нашла нарушения в перевозке команды чирлидеров из Калуги

По данным ведомства, перевозчик не уведомил госинспекцию о перевозке, а над крышей автобуса отсутствовал специальный маячок

КАЛУГА, 14 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Калужской области после проверки обстоятельств аварии, случившейся 15 октября с Opel Corsa и Peugeot Boxer на 6-м км окружной дороги, нашла нарушения перевозки группы детей - команды чирлидеров из Калуги, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что перевозчик не уведомил государственную инспекцию безопасности дорожного движения об организованной перевозке группы детей, над крышей автобуса отсутствовал маячок оранжевого цвета. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 12.23 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Директору центра "Красная звезда" и индивидуальному предпринимателю, предоставившему транспортное средство для перевозки детей, внесены представления.

15 октября десять человек (восемь несовершеннолетних и двое взрослых) пострадали в ДТП на окружной дороге в Калужской области. Как уточнил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко, на соревнования ехала команда чирлидеров из Калуги. У пострадавших зафиксировали ушибы разной степени тяжести, серьезных травм не было.