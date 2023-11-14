14 ноября, 14:02

Жителя Рязанской области осудили на 20 лет за убийство двух таксистов

Студенту, который помогал осужденному скрыть похищенные автомобили и имущество жертв, назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

ТАСС, 14 ноября. Суд приговорил 23-летнего жителя Рязанской области к 20 годам лишения свободы за убийство двух таксистов, хищение их автомобилей и другого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным пресс-службы, 23-летний житель поселка Авангард Чучковского района в апреле 2022 года приехал к железнодорожному вокзалу "Рязань-2", где договорился с таксистом о поездке. Сев в машину, он попросил сократить дорогу через песчаный карьер, на территории которого потребовал от водителя деньги и автомобиль. Получив отказ, он нанес таксисту порядка 41 удара ножом. Водитель умер на месте преступления. Фигурант забрал его телефон, после чего перегнал машину убитого в лесопосадку рядом со своим домом. Через два дня он убил еще одного таксиста, нанеся ему около 24 ударов ножом. На следующий день фигурант попросил 21-летнего друга помочь скрыть похищенные автомобили и имущество жертв.

"Суд назначил первому подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год, а второму - штраф в размере 50 тыс. рублей. Также судом взыскана в пользу потерпевших компенсация морального вреда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что тела таксистов на территории недействующего песчаного карьера обнаружили 17 июня 2022 года. Во время обысков в доме подсудимого следователи нашли вещи убитых и орудие преступления. Автомобиль одного из таксистов обнаружили в лесополосе рядом с поселком Авангард, второго - на территории карьера. 

Теги:
РоссияРязанская область
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