В Астраханской области возбудили дело из-за передачи сведений о пациентах похоронным бюро

Дело завели в отношении IT-специалиста медучреждения, которому теперь грозит до восьми лет колонии

АСТРАХАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении IT-специалиста астраханского медучреждения, который несколько лет за денежное вознаграждение передавал сведения об умерших пациентах похоронным бюро, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным пресс-службы, оперативники совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли незаконную деятельность астраханца, являвшегося IT-специалистом медицинского учреждения, который подключился к ведомственной информационно-аналитической системе, завладев персональными данными пациентов региональных медицинских организаций.

"Следственной частью по расследованию уголовных дел, совершенных в составе организованной преступной группы, следственного управления УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, что повлекло причинение вреда, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Имея доступ к массиву данных на протяжении нескольких лет, подозреваемый завладевал сведениями об усопших и, используя программу для удаленного доступа к сервису, передавал сведения об умерших третьим лицам за ежемесячное денежное вознаграждение. Как предварительно установлено, информация передавалась предпринимателям в области ритуальных услуг в коммерческих целях", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. За создание угрозы критической информационной инфраструктуре Российской Федерации законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, добавили в ведомстве.