В правительстве Самарской области начались обыски

По данным Telegram-каналов, мероприятия проводятся у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое области

ТАСС, 14 ноября. Сотрудники правопорядка начали обыски в здании правительства Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Обыски проходят в здании правительства Самарской области по делу о превышении должностных полномочий", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

14 ноября несколько Telegram-каналов сообщили, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области. ТАСС пока не располагает официальными комментариями.

Пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья. По его словам, он принял это решение месяц назад.