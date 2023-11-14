14 ноября, 14:19

В правительстве Самарской области начались обыски

Здание правительства Самарской области. Butenkov Aleksei/ Shutterstock/ Fotodom
Здание правительства Самарской области
© Butenkov Aleksei/ Shutterstock/ Fotodom

По данным Telegram-каналов, мероприятия проводятся у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое области

ТАСС, 14 ноября. Сотрудники правопорядка начали обыски в здании правительства Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Обыски проходят в здании правительства Самарской области по делу о превышении должностных полномочий", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

14 ноября несколько Telegram-каналов сообщили, что обыски якобы проходят у бывшего врио первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области. ТАСС пока не располагает официальными комментариями.

Пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов покинул свой пост по состоянию здоровья. По его словам, он принял это решение месяц назад. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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