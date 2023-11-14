СК проверяет информацию об отравлении школьника очищающей жидкостью в Москве

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичные следователи начали проверку после возможного отравления ребенка, выпившего вместо чая очищающую жидкость в школе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК, ребенка осмотрели врачи.

"Из учебного заведения, расположенного на территории Северного административного округа, поступило сообщение о необходимости оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, в связи с возможным его отравлением. Ребенок был осмотрен медицинскими сотрудниками, и совместно с родителями он направлен домой. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что по данному факту столичными следователями организовано проведение доследственной проверки.