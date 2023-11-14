14 ноября, 14:53

Суд отправил в СИЗО начальника полиции Выборга по обвинению во взятках

По версии следствия, задержанный получал денежное вознаграждение от нелегально вырубавших лес в Выборгском районе, за что оказывал им покровительство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу начальника управления МВД России по Выборгскому району Ленинградской области, которого в понедельник задержали за получение взяток от так называемых черных лесорубов на общую сумму 8 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Ильина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд избрал стражу по 12 января 2024 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год Ильин, возглавлявший тогда в районном УМВД отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, ежемесячно получал денежное вознаграждение от лиц, нелегально вырубавших лес в Выборгском районе, за это полицейский оказывал им общее покровительство. Общая сумма взяток составила около 8 млн рублей.

Ильина задержали в понедельник утром, своей вины он не признал и в суде просил о домашнем аресте. 

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