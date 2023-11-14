В Москве арестовали россиянина за тайное сотрудничество с иностранным государством

Александра Григорьева отправили в СИЗО на два месяца

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца безработного жителя столицы Александра Григорьева по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Срок избранной меры пресечения установлен до 13 января 2024 года", - сказала представитель суда. Подробностей уголовного дела в отношении Григорьева в суде не уточнили.

Санкция вменяемой москвичу статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.