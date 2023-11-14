В Коми возбудили дело после того, как подростки принесли останки кота в школу

Дело возбудили в отношении неустановленного лица

СЫКТЫВКАР, 14 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Республике Коми по факту жестокого обращения с животным после того, как девятиклассница принесла в школу останки расчлененного кота, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Полицейскими опрошены все участники, очевидцы происшествия, проведен осмотр места находки школьницей останков животного, изучены записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки не получено достоверных данных, свидетельствующих о причастности учащейся девятого класса к жестокому обращению с животным. Отделом дознания УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 245 УК РФ в отношении неустановленного лица. Ведется дознание", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Управление образования Сыктывкара сообщило об организованных беседах с инспектором отдела по делам несовершеннолетних, родительских собраниях и классных часах. Для подростков пригласят специалистов Центра оказания экстренной-психологической помощи и разработают индивидуальные образовательные маршруты. Ранее школьницы в противоправном поведении замечены не были, на учете в полиции не состояли, сообщали в МВД.

Ранее в МВД по республике сообщали, что педагог одной из школ Сыктывкара обратилась с заявлением в полицию по факту жестокого обращения с котенком. Ученица девятого класса принесла в школу расчлененного кота и вместе с подругой стала показывать его детям. В местных Telegram-каналах появилась информация, что девятиклассницы убили и расчленили котенка в школьном туалете. Проводилась проверка.