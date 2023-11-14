Прокурор потребовал приговорить Владимира Милова к девяти годам колонии

Его обвиняют в публичном распространении фейков о ВС РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал заочно приговорить к девяти годам колонии признанного иноагентом Владимира Милова, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, где рассматривается дело.

"Представитель гособвинения потребовал признать Милова виновным по пункту "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему заочное наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде.

В свою очередь адвокат Елена Зарецкая подчеркнула, что не согласна с позицией гособвинителя. "Милов считает себя невиновным. Мы оба считаем срок, который запросил сегодня представитель прокуратуры, необоснованно суровым", - сказала она. По ее словам, в ходе прений сторон она требовала вынесения оправдательного приговора. Как ожидается, суд огласит его в 10:00 мск 16 ноября.

Санкция вменяемой Милову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск. Уголовное дело возбудили из-за его видеороликов на YouTube. В апреле 2022 года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать.