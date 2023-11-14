Главу кооператива в Твери подозревают в обмане 100 человек на 81 млн рублей

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

ТВЕРЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель правления потребительского инвестиционного кооператива в Твери подозревается в присвоении более 81 млн рублей средств свыше 100 вкладчиков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении председателя правления Потребительского инвестиционного кооператива (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе, добавив, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, с декабря 2020 года по август 2023-го фигурант заключил с физическими лицами более 100 соглашений об инвестировании денежных средств. Сообщается, что предприниматель обещал вкладчикам высокую фиксированную доходность, не намереваясь выполнять условия соглашений. В результате он присвоил себе деньги вкладчиков на общую сумму более 81 млн рублей.

Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого, в офисах организации, изъяли документацию и допросили потерпевших.