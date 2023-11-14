В Финляндии осквернили могилу советских воинов

По данным телерадиоканала Yle, инцидент произошел на кладбище Кавиланнуми

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Могила советских воинов в финском городе Сало была осквернена вандалами. Об этом сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на региональные власти.

По его информации, инцидент произошел на кладбище Кавиланнуми. На нем похоронены 17 советских военнопленных. Согласно пресс-релизу региональной администрации, по факту вандализма было возбуждено уголовное дело, сообщает телерадиоканал. Администрация напоминает, что вандализм в отношении могил не допускается, а к умершим необходимо относиться с уважением в соответствии с финскими законами.

Финляндия обязуется заботиться о могилах советских солдат и военнопленных на своей территории в соответствии с конвенцией, заключенной в Женеве в 1949 году, пишет Yle.