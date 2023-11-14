Экс-следователь Алексей Крамаренко помилован и уехал в зону СВО

Его ранее осудили за взятку от криминального авторитета Захария Калашова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко, который был осужден за взятку от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) был помилован и стал участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Крамаренко освобожден из колонии. Он помилован и заключил контракт с Министерством обороны России, после чего отправился участвовать в специальной военной операции на Украине", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Крамаренко в настоящий момент проходит службу на руководящей должности в одном из подразделений российских вооруженных сил. "Контракт Крамаренко рассчитан до конца декабря нынешнего года. Далее бывший следователь либо продлит его, либо будет уволен из Министерства обороны", - добавили в правоохранительных органах.

Во вторник в Telegram-канале адвоката Ивана Миронова появилось видео, на котором человек, похожий на Крамаренко, сидит за рулем армейского грузового автомобиля. Голос за кадром называет бывшего главу управления СК РФ по ЦАО Москвы "командиром".

Мосгорсуд 18 марта 2020 года приговорил бывшего главу СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко получил 14 лет строгого режима, а Крамаренко был приговорен к 10 годам строгого режима.

Суд признал бывших высокопоставленных сотрудников СК виновными в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. В частности суд установил, что они получили взятку в размере $1 млн от Калашова за содействие в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Вину все трое осужденных не признавали.