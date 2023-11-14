14 ноября, 20:10,
обновлено 14 ноября, 20:23

В Ломоносовском районе Ленобласти на площади 750 кв. м загорелся ангар

Пожару присвоили повышенный ранг сложности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ангар, расположенный на Красносельском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области, горит на площади 750 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Ломоносовский район, деревня Пески, Красносельское шоссе. Горит ангар", - сказали в пресс-службе, уточнив, что площадь возгорания составляет 750 кв. м.

На месте работают силы и средства Леноблпожспаса и пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.

Как уточнили ТАСС в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области, сообщение о пожаре поступило в 21:14 мск, горит цельнометаллический ангар размером 15х50 м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Позже в пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили о локализации пожара.

"Локализован на площади 750 кв. м", - сказали в ведомстве, отметив, что пострадавших нет. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация