В Ломоносовском районе Ленобласти на площади 750 кв. м загорелся ангар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ангар, расположенный на Красносельском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области, горит на площади 750 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Ломоносовский район, деревня Пески, Красносельское шоссе. Горит ангар", - сказали в пресс-службе, уточнив, что площадь возгорания составляет 750 кв. м.
На месте работают силы и средства Леноблпожспаса и пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.
Как уточнили ТАСС в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области, сообщение о пожаре поступило в 21:14 мск, горит цельнометаллический ангар размером 15х50 м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Позже в пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили о локализации пожара.
"Локализован на площади 750 кв. м", - сказали в ведомстве, отметив, что пострадавших нет.