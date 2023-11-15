На Чукотке во время пурги в тундре потерялись два человека

Жители села Нешкан пропали 10 ноября

ТАСС, 15 ноября. Двух человек, потерявшихся 10 ноября во время пурги в тундре, ищут на Чукотке, сообщили ТАСС в администрации Чукотского муниципального района.

"Четверо жителей села Нешкан гостили в оленеводческой бригаде. Когда они возвращались домой, один из двух их снегоходов провалился под лед. Два человека отправились за помощью в населенный пункт, двое с запасом продуктов остались на месте происшествия. В тундре началась пурга, вернуться к оставшимся людям удалось только 12 ноября, но у места ЧП их уже не было", - рассказали в районной администрации.

Там добавили, что трое добровольцев из числа местных жителей обследуют близлежащие окрестности на снегоходах.