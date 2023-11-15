15 ноября, 00:59

В США шесть человек погибли в ДТП с участием школьного автобуса

Еще 18 человек были госпитализированы, передает телекомпания CBS

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате ДТП с участием пяти транспортных средств в американском штате Огайо. Как сообщило отделение телекомпании CBS со ссылкой на местные власти, среди этих транспортных средств был школьный автобус.

По данным CBS, трое из шести погибших были пассажирами автомобиля, который следовал за автобусом.

Помимо этого, 18 человек были госпитализированы. 15 из них - ученики старшей школы. Информация об их состоянии не поступала.

Причины происшествия не уточняются. 

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США
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