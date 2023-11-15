15 ноября, 01:34

В Якутии предпринимателя приговорили к восьми годам колонии за взятки

Суд также назначил мужчине штраф в размете 9 млн рублей

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Якутии приговорил предпринимателя к восьми годам лишения свободы и крупному штрафу за дачу взяток и посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

"Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему предпринимателю из города Нерюнгри, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Якутии, установлено, что мужчина в период с 2021 года по апрель 2022 года для беспрепятственной незаконной предпринимательской деятельности по торговле алкогольной и спиртосодержащей продукцией передавал взятки сотруднику полиции. Кроме того, бизнесмен в ноябре и декабре 2021 года с целью оказания помощи другому предпринимателю выступил посредником в передаче взяток полицейскому.

По совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 8 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 9 млн рублей. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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