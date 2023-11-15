15 ноября, 01:31

На севере Камчатки пропали два человека на снегоходе

В крае готовят поисковую операцию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Два человека потерялись на севере Камчатки, готовится поисковая операция. Об этом написал на своей странице во "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.

"В МЧС Камчатского края поступила информация о том, что 14 ноября из села Каменское в село Оклан убыли два человека на снегоходе, до настоящего времени в пункт назначения не прибыли. Температура воздуха - минус 30 градусов, расстояние между населенными пунктами - порядка 35 км. К выезду готовятся два человека на двух снегоходах от ПСЧ (пожарно-спасательная часть) села Каменское", - написал министр. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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