15 ноября, 01:53

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Шлейф распространился в восточном направлении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3 км. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря", - рассказали в управлении. Шлейф распространился в восточном направлении более чем на 5 км.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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