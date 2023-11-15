В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых детей, оставшихся без тепла и еды

Их передали службе соцзащиты

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения эвакуировали восемь детей из отдаленного северного поселка Усть-Пит Енисейского района Красноярского края. Они находились без тепла и еды более суток, сообщила пресс-служба служба региональной службы спасения.

"Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения провели из поселка Усть-Пит Енисейского района эвакуацию восьмерых несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 15 лет. Дети находились в социально опасном положении, что выражается в отсутствии законного представителя, тепла и продуктов питания уже более суток. Существовала угроза их жизни и здоровью", - говорится в распространенном сообщении.

Поскольку авиасообщение с поселком отсутствует, эвакуацию детей краевые спасатели проводили с помощью аэролодки "Север". "В ходе выезда дети эвакуированы и переданы службе соцзащиты", - добавили в пресс-службе.