15 ноября, 02:33

В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых детей, оставшихся без тепла и еды

Их передали службе соцзащиты

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения эвакуировали восемь детей из отдаленного северного поселка Усть-Пит Енисейского района Красноярского края. Они находились без тепла и еды более суток, сообщила пресс-служба служба региональной службы спасения.

"Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения провели из поселка Усть-Пит Енисейского района эвакуацию восьмерых несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 15 лет. Дети находились в социально опасном положении, что выражается в отсутствии законного представителя, тепла и продуктов питания уже более суток. Существовала угроза их жизни и здоровью", - говорится в распространенном сообщении.

Поскольку авиасообщение с поселком отсутствует, эвакуацию детей краевые спасатели проводили с помощью аэролодки "Север". "В ходе выезда дети эвакуированы и переданы службе соцзащиты", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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