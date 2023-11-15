В Хакасии на мужчину завели уголовное дело за призывы к терроризму в соцсети

Житель поселка Коммунар сейчас находится под подпиской о невыезде

ТАСС, 15 ноября. Жителя Хакасии подозревают в публичных призывах к терроризму после его публикаций во "В Контакте". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Мужчина с использованием профиля администрируемой им страницы в социальной сети "В Контакте" на регулярной основе размещал в одном из сообществ праворадикальной направленности высказывания с призывами к посягательству на жизнь политиков РФ", - говорится в сообщении.

Следственное отделение УФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ведомстве добавили, что ранее на мужчину завели дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов власти России, а также выходцев из Центрально-Азиатского региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ, 37-летний житель поселка Коммунар, ранее работавший вахтовым рабочим, сейчас находится под подпиской о невыезде.