В Индии сход оползня остановил работы по спасению людей из-под завалов рухнувшего тоннеля

Планировалось, что их вызволят 15 ноября

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Сошедший в ночь на среду оползень приостановил работы по спасению 40 рабочих, уже третьи сутки остающихся под завалами обрушившегося тоннеля, строительство которого велось в горах в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Планировалось, что рабочие будут вызволены из-под рухнувшей конструкции в среду. Предполагалось, что с помощью бурильной машины будет создан проход для выхода заблокированных людей из тоннеля. Однако из-за нового оползня работы пришлось приостановить.

Под завалами находятся 40 строителей, приехавших на заработки в Уттаракханд из других индийских штатов - Бихара, Уттар-Прадеша, Джаркханда, Одиши, Химачал-Прадеша и Западной Бенгалии. После обрушения тоннеля с ними был установлен контакт, обеспечена подача кислорода и воды.

Местные власти создали комиссию для выяснения причин ЧП. Операция по спасению рабочих находится на контроле у премьер-министра страны Нарендры Моди.