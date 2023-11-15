15 ноября, 05:51

В Адыгее возобновили поиски ребенка из упавшего в реку автомобиля

Спасатели обследуют прибрежную линию и акваторию реки Белой

МАЙКОП, 15 ноября. /ТАСС/. Спасатели Адыгеи возобновили с утра приостановленные в ночь на среду поиски 10-летнего ребенка, который находился в упавшем с обрыва в реку Белую автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 08:00 мск поисковые работы возобновлены", - говорится в сообщении.

Поиск ребенка проводится группами спасателей с обследованием прибрежной линии и акватории реки.

Инцидент произошел в станице Ханской. Водитель Chevrolet Niva в ночь на 14 ноября не справился с управлением, автомобиль упал с обрыва в реку. Всего в машине находились пять человек, водителю и двум несовершеннолетним пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег. 34-летнюю пассажирку автомобиля, мать 10-летнего мальчика, нашли мертвой. По факту произошедшего идет проверка, проводится экспертиза на наличие алкоголя в крови водителя автомобиля. 

Теги:
РоссияАдыгея
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