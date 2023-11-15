15 ноября, 06:47

Суд в Тюмени приговорил мужчину к 18 годам за насильственные действия в отношении школьниц

Подозреваемый сразу сознался в двух преступлениях, а потом еще в четырех, дав явку с повинной

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Калининский районный суд Тюмени приговорил жителя Свердловской области к 18 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях в отношении шести несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"По совокупности совершенных преступлений Калининский районный суд Тюмени на 18 лет отправил в исправительную колонию строгого режима 22-летнего Матвея из Свердловской области. Все преступления были совершены с февраля по апрель 2021 года. Подозреваемый сразу сознался в двух преступлениях, а потом еще и в четырех, дав явку с повинной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что суд квалифицировал действия подсудимого как "насильственные действия сексуального характера - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

Как стало известно из приговора, обвиняемый привязал свою страницу в соцсетях к телефону и произвольно искал странички несовершеннолетних девочек в возрасте от 8 до 12 лет, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения. Следствию стали известны шесть несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей, с которыми он вступал в переписку. Весной 2022 года в Волгоградской области педагоги вызвали в школу мать одной из девочек и рассказали о случившемся, женщина обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. 

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