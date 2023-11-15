15 ноября, 06:56

На севере Камчатки нашли живыми двоих пропавших на снегоходах

У них сломался снегоход

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке нашли мужчин, которые 14 ноября потерялись в окрестностях села Оклан на Камчатке. У них сломался снегоход, поэтому они вовремя не смогли прибыть в пункт назначения, сообщили ТАСС в краевом министерстве чрезвычайных ситуаций.

"Мужчин обнаружили неподалеку от места их пропажи, у них сломался снегоход. Одного спасатели доставили в село Каменское, второй мужчина самостоятельно уехал в село Оклан", - сообщили в профильном министерстве.

14 ноября из села Каменское в село Оклан на севере Камчатки уехали два человека на снегоходе, в назначенное время в пункт назначения они не прибыли. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
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