В Нижегородской области неизвестный поджег релейные шкафы на станции

В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижний Новгород - Москва, "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Два поезда задержали в пути из-за поджога релейных шкафов на станции Дзержинск в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

"15 ноября в 00:20 мск зафиксировано возгорание релейных шкафов на станции Дзержинск Горьковской железной дороги. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие поджога", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием незначительно были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижний Новгород - Москва, "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород.