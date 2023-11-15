15 ноября, 08:00

В Цхинвале задержали преступную группу, нелегально перекачивающую в Грузию ГСМ

По мнению КГБ Южной Осетии, формировалась угроза нацбезопасности

ЦХИНВАЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Южной Осетии и России задержали в Цхинвале организованную преступную группу, которая занималась нелегальной перекачкой больших объемов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) закавказской республики.

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"С санкции президента Республики Южная Осетия Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России в республике реализованы мероприятия по нейтрализации организованной преступной группы контрабандистов. Членами ОПГ налажена нелегальная перекачка больших объемов горюче-смазочных материалов с югоосетинской на грузинскую территорию. При этом внутри одного из водоводов бездействующей мелиорационной системы ими проложена пластиковая труба с выходом на поверхность в Грузии. Законспирированный приемный топливный коллектор и насосный пункт контрабандисты оборудовали на южной окраине города Цхинвал", - сообщили в ведомстве.

В ходе проведенных в ночь на 15 ноября оперативно-разыскных мероприятий задержаны с поличным четверо жителей Цхинвала, перекачивавшие в Грузию порядка 50 тонн топлива. В настоящее время они дают признательные показания. По данному факту КГБ Южной Осетии проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

По мнению КГБ республики, формировалась угроза нацбезопасности, так как нелегальные поставки ГСМ могли использоваться Грузией "в военных целях". "Этот аспект особо актуализируется в условиях существенного дефицита ГСМ на грузинском топливном рынке", - подчеркнули в ведомстве. 

Теги:
ГрузияРоссияЮжная Осетия
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