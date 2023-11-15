15 ноября, 08:03

В Ингушетии возбудили дело о даче крупной взятки в отношении экс-главврача больницы

По данным следствия, подозреваемый лично передал взятку в размере 2 млн 500 тыс. рублей оперативному сотруднику за прекращение проведения оперативно-разыскных мероприятий в учреждении

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший главврач в Ингушетии подозревается в даче взятки в крупном размере за прекращение расследования хищения бюджетных средств в больнице, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача районной больницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). <...> По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 ноября главврач районной больницы, будучи осведомленным, что сотрудники УФСБ России по Ингушетии проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление хищения бюджетных средств руководством больницы, находясь в салоне автомобиля в Магаса, лично передал взятку в размере 2 млн 500 тыс. рублей оперативному сотруднику за прекращение проведения оперативно-разыскных мероприятий, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по республике. 

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РоссияИнгушетия
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