В Якутии экс-главу фонда предпринимательства приговорили к 14 годам колонии

Сумма хищений составила более 177 млн рублей

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего руководителя регионального фонда развития предпринимательства к 14 годам лишения свободы по делу о хищении свыше 177 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении семерых граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они осуждены по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) и пп. "а", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что руководитель регионального фонда развития предпринимательства в соучастии с другими подсудимыми регистрировали на подставных лиц незаконные коммерческие организации, подделывали документы, организовывали выдачу подконтрольным заемщикам средств господдержки в виде невозвратных займов. В результате с расчетного счета фонда были похищены более 177 млн рублей.

Суд приговорил бывшего гендиректора фонда к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Остальным осужденным назначены наказания от семи до девяти лет лишения свободы со штрафами в размере от 400 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

"В ходе предварительного следствия наложены аресты на имущество и денежные средства на общую сумму свыше 55 млн 333 тыс. рублей, кроме того, добровольно возмещено подсудимыми свыше 6 млн 633 тыс. рублей. Уголовное дело расследовалось при оперативном взаимодействии с управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия), УУР и УЭБиПК МВД республики", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.